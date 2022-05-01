食環署加強巡查餐飲處所　21名負責人涉違反規定遭檢控

「疫苗通行證」第二階段已於近日實施，市民必須接種第2劑新冠疫苗，方可進入餐廳等指定處所。食物環境衞生署今日(5月1日)表示，當局昨日(4月30日)已向涉嫌違反指示規定的21間餐飲處所負責人展開檢控程序，相關檢控的問題與佩戴口罩、桌子之間的距離或分隔、確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼等有關。

食環署表示，當局與警方昨日在南區、旺角、深水埗、觀塘、大埔及西貢區採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取執法行動。聯合行動中共巡查了93間餐飲處所及1間其他處所，食環署亦另外巡查了共390間餐飲處所及123間其他處所。當局已要求涉違反規定的相關處所採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等。

此外，食環署亦向5名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書，其中向餐飲處所內進行麻雀活動的18名人士發出定額罰款通知書。