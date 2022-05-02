「14粒」不勝其擾　居民批康文署滅蟲不力

每逢春季荔枝樹結果時，都會引來荔枝椿象(臭屁蟲)產卵，又名為「14粒」，在屯門鄉郊一帶情況尤其嚴重，不少居民的衣物以及家具均出現14粒，不勝其擾。由於臭屁蟲會分泌具刺激性的汁液，皮膚若被這些毒液濺中會引致過敏，如濺入眼內更可能引致失明，居民擔心危害健康。雖然康文署稱在部分公園樹木進行滅蟲，但居民批評效果不佳。屯門前區議員張錦雄批評康文署監管承辦商滅蟲工作不力，往往若沒有街坊投訴或催趕，就會得過且過，要求政府加強監管及教育居民預防。

屯門鄉郊原先有不少果園，種植了大量荔枝樹，其後果園遷離，惟荔枝樹仍然保留，每逢春季荔枝結果遍地，散發果汁香氣，吸引臭屁蟲產卵。臭屁蟲多於衣物上產卵，每次產卵14粒，因此臭屁蟲亦有「14粒」之稱。其中屯門藍地福亨村路花園有不少荔枝樹，臭屁蟲亦飛進附近民居，鄰近豫豐花園的居民受到影響。

根據居民提供的照片可見，14粒附在衣物上，化成臭屁蟲之後更加可怕，甚至舖滿插蘇，令人頭皮發麻。就連附近新慶圍村屋的張小姐同樣受到臭屁蟲困擾，她曾經在同一件衣物中發現多組14粒蟲卵。她指即使裝好窗網，但難以關閉家中所有窗戶，因此臭屁蟲仍會飛進屋內，更令人擔心的是在睡覺的的時候停留在枕頭上，不小心壓破後便要立即清洗皮膚及枕頭套。長時間下來對她造成心理壓力，擔心家人或寵物受害。

居住在豫豐花園低層的麥小姐表示，經常看到臭屁蟲在面前飛過，或在露台降落。她指雖然政府曾經滅蟲，但似乎幫助不大。她感嘆政府不會理會居民訴求，而是只會認為居民「食得鹹魚抵得渴」， 不滿意的話大可搬走。她又批評政府工作一向緩慢，諷刺稱市民「有訴求都變無訴求」。同樣居住在豫豐花園的霍先生表示，每年春季其屋苑都會有臭屁蟲問題，街坊亦會在居民群組中互相提醒，例如在收回衣服時要多加檢查，以及裝置蚊網，減少臭屁蟲飛入屋。

康文署回覆東網查詢表示，於過去兩個月已安排承辦商在福亨村路花園進行3次臭屁蟲的滅蟲工作，並安排員工緊密巡察場地、清掃落葉及定時修剪樹木，以減低臭屁蟲的繁殖。該署聲稱一直以來與福亨村路花園隔鄰屋苑的物業服務處保持聯絡，商討如何處理臭屁蟲的問題，而最近觀察所見，今年臭屁蟲繁殖較往年同期少，該花園內暫未見有大量成蟲及蟲卵出現的情況。

張錦雄曾就臭屁蟲問題與康文署聯絡，引述政府表示會加強工作，今年內亦進行了兩次滅蟲工作，惟街坊的投訴不絕，他批評政府或承辦商得過且過。他又質疑政府聲稱已滅蟲，卻沒有詳細工作指標，又認為政府應在滅蟲後與居民團體溝通，收集意見，檢視滅蟲成效，改變死板的工作形式，不是訂立滅蟲3次就只滅3次，若街坊反映蟲害仍然嚴重，則應增加滅蟲次數，並建議政府教育居民處理臭屁蟲及其蟲卵的方法。