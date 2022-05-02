臭屁蟲汁液入眼或致盲　切勿徒手拍打

由於臭屁蟲會分泌具刺激性的汁液，有人體有害，故必須小心處理，切忌徒手拍打，須先戴上手套，再用紙巾包好放入廁所沖走。若被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，需第一時間以大量清水清洗，情況嚴重者須立即求醫。

臭屁蟲多出現於近郊地區和大廈低層，其蟲卵呈青綠色，一共14粒，在春季繁殖，常在衣物上產卵，約兩周後會破殼成蟲。在受到按壓或碰撞時，會噴出具有腐蝕性的毒液，人類或動物皮膚若被毒液濺中或會敏感，如濺入眼可能會出現痕癢或紅腫引致發炎，嚴重可以致盲。

因此居民在家中看見蟲迹時，切忌徒手拍打，須先戴上手套，再用紙巾包好放入廁所沖走，不應直接與之接觸。事後應徹底清洗和消毒相關衣物、家具和地板等。萬一被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，需要第一時間以大量清水清洗，情況嚴重者須立即求醫。

若要防範始於未然，從根本減少家中出現「不速之客」，居民可安裝窗網，減少昆蟲入屋，即使昆蟲在窗網產卵亦較易清理。另外也應改善家居衞生，定期吸塵，盡量減少住所內的雜物，減少昆蟲滋生點。如情況持續未改善，可考慮噴灑具殘效性長的除害劑，或者在窗邊放置香茅或薄荷精油以驅趕昆蟲，但要避免讓兒童或寵物靠近經噴灑除害劑的位置。