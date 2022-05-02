電子消費券幫補　市民提早訂花慶祝母親節

今年首階段電子消費券雖然派發已近1個月，但刺激消費的效應仍然未減退。距離母親節仍有數天，花商已經做好準備迎接，推出母親節必備的「康乃馨花束」，以追回之前損失生意額。花店東主表示，客人今年較往年早籌備母親節及買花，消費亦頗為「鬆手」，相信與政府派發的消費券及疫情緩和有關，又指客人今年普遍要求送花到住宅地址，相信4人堂食限制，令大家庭選擇在家過節。

母親節當日，不少人會向媽媽送上花朵，尤其送上象徵母愛的康乃馨以報劬勞。母親節臨近，卉豐花業負責人梁嘉兒表示，今年多了客人提早一周訂花，至今已接到過百單母親節花束的生意，指去年較多人於母親節的前一兩天才訂購花束，今年甚至有客人提早取花慶祝母親節。

今年母親節花價變化亦不大。興發鮮花市場負責人林先生表示，今年母親節花束維持約300至680港元左右，價格高點會加入牡丹花等的花款，豐儉由人；亦會提供9折優惠吸客。梁則指，本港的康乃馨大多由內地進口，價格穩定，但部分荷蘭進口的康乃馨運輸成本較高，但對售價的壓力有限。她預計今年母親節花束的銷情理想，已較去年多購入20%的康乃馨以「做多啲生意」。2人又指，今年訂花的市民選擇將花束送到住宅地址，與往年送到酒店或餐廳的情況不同。梁指大家族會希望一家齊整地慶祝，餐廳4人一枱禁令使他們留家過節。