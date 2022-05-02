撤對沖拖拉多時　補貼僱主求支持

疫情下被解僱的打工仔有增無減，僱主可透過強積金對沖抵銷遣散費或長期服務金。

強積金對沖機制已在港落實超過20年，僱主解僱或遣散員工時，可以用僱主供款抵銷遣散費或長期服務金，令打工仔的退休儲備被無理蠶食，一直有聲音要求取消對沖保障打工仔利益。而政府先後提出不同方案卻一再「跪低」，當中2018年更以劃線方式推動取消對沖；去年《施政報告》再提方案，包括在取消初期大幅度補貼僱主，料財政承擔增至329億。

勞工界要求取消強積金對沖，但商界卻認為廢除機制可能導致中小企無法承受長期服務金/遣散費的負擔。按積金局統計，2013年起打工仔被對沖的金額高達370億元，而過去4個季度因疫情被解僱的打工仔有增無減，被對沖的金額達65億元。

政府在2018年以「終極」方案利誘上一屆立法會支持，撥出172億元於取消機制後為商界提供兩層補貼。第一層會先向僱主提供最多一半補貼，若僱主專項戶口資金不足，政府會啟動第二層補貼，其後逐年遞減補貼期為12年。政府其後決定將第二層補貼延長至25年，財政承擔增至293億元。同時要求僱主將相當於員工月收入1%的金額存到指定儲蓄帳戶，直到指定帳戶達到僱員年收入的15%為止，但遭商界強烈反對。

直至去年政府發表《施政報告》時再拋改良方案，公司一年內遣散費或長服金支出總額不超過50萬元，將設首3年「封頂」金額為3,000元，僱主在取消對沖首3年內解僱員工只需支付3,000元，餘額由政府資助。第4年開始僱主承擔比例及上限會上升，而資助計劃為期25年。超出50萬元的支出就不設上限，首3年僱主承擔比率為50%，之後逐步遞升，第13年不再有補助，政府料補貼金額將進一步增至329億元。