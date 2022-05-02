東方日報A1：5.1厚顏邀功　林鄭羅致光愧對勞工

取消強積金對沖探討近10年尚未成事，全港逾300萬名打工仔仍無完善退休保障。就相關法案目前處於審議階段，問責高官趁昨日5‧1勞動節再放口風指，全力爭取在今屆任期完結前，即未來兩個月內完成修例。官員甚至厚顏邀功，指現屆政府在「勞工權益上交出了一張亮麗的成績表」；其工作是歷屆以來最廣、最繁忙及成果豐碩。然而，取消強積金對沖法案能否如期通過，目前仍有暗湧，尤其是早前有政黨、商界，以疫情及經濟不明朗為由提出暫緩。有議員擔憂，倘法案最終「傾唔成」，爛攤子恐一拖再拖，實施撤對沖路仍遙遙無期，並批評現屆政府無就標準工時立法，相關工作5年來毫無突破，連累本地打工仔工時全球最長，情況令人遺憾，愧對勞工。

特首林鄭月娥昨撰文回顧勞工權益議題的工作進展。她指，現屆政府「交出了一張亮麗的成績表」，當中包括勞福政策、法例，涉及勞資雙方不同立法及意見等，尤其是中小企僱主的負擔能力，是現實上須考慮和平衡的因素。就現屆政府任期尚餘兩個月，她表示，勞福工作有增無減；當局將全力爭取在6月30日前，通過取消強積金對沖的條例草案，好讓下階段籌備工作緊接展開，以預期能在2025年正式取消強積金對沖。

林鄭又指，當局因應疫情而推出的「臨時失業支援計劃」和「保就業計劃」，政策創新與統籌辦事處將盡快處理相關申請。當局另將向立法會提交修例建議，包括提升破產欠薪保障基金下，多個特惠款項項目的款額上限，以及調整商業登記證徵費率；提交加強職安健罰則的條例草案，提高對違法行為的阻嚇力。

勞工及福利局局長羅致光亦在網誌指，力求在任期內完成條例草案，包括取消強積金對沖，以及更好保障僱員因遵守防疫規定而引致缺勤的僱傭權益。羅又指，今屆政府加強勞工保障及修改法例工作，是歷來「最廣最繁忙及成果豐碩」，例如去年通過法定假日逐步與公眾假期日數看齊，下星期的佛誕將是首個新增法定假日。

強積金早於2000年推行，原意是保障市民退休生活。惟截至去年底，僱主用以抵銷「遣散費/長期服務金」的累積款額已超過570億元。其中，去年的對沖金額創歷來新高，達66.6億元，較疫情2019年升42.6%。

為免打工仔的「血汗錢」慘遭對沖機制蠶食，前特首梁振英於2012年已提出改革安排，並在2017年明確建議逐步取消對沖機制。惟現屆政府接棒後，礙於商界壓力、政局等原因而未見進展。就相關法案今年2月才刊憲，取消一事眨眼近10年尚未成事。

立法會勞工界議員周小松表示，法案委員會早前已開會審議，形容「進度唔算快」，但他有信心在今屆政府任期內完成。若未能如期通過或遭否決，擔心政府換屆後再推，可能需要花不少時間。他更期望，積金易平台應盡早推出，好讓2025年前盡早實施取消對沖，「愈早愈好」。

周又指，現屆政府改善不少勞福問題，但他批評當局無認真看待標準工時立法，相關工作過去5年毫無突破。即使當局早年擱置相關立法工作，改為推行11個指定行業工時指引，惟相關指引一再延遲推出，至今仍未有一個行業完成相關草擬。

工聯會立法會議員鄧家彪表示，取消強積金對沖是艱難的議題，形容不只是勞工權益問題，若再有任何延誤，難免會令市民懷疑政府改革社會問題的決心。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：