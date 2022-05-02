東方民調：爆喉管水長流　爛路遲未維修　續車牌買難受

審計署發表新一份審計報告，炮轟多個政府部門管理亂象，包括運輸署拒派籌令續牌司機大排長龍；水務署鹹水管改善工程歎慢板；路政署維修行人路工程延誤等。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府部門懶政，折騰市民，又形容水管常爆、街道「蓉蓉爛爛」、車牌電子化落後，直斥政府只識吹噓打造智慧城市。受訪者又指，雖然審計署年年審計，惟政府部門因循守舊，敷衍塞責，依然態度照舊，怠政歪風處處擾民。

審計署再揭政府部門及受資助機構工作效率低兼甩轆。「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問537名18歲或以上市民，對於牌照處大排長龍運輸署仍拒派籌，遭審計署批評後才試行，49%受訪者直斥部門懶政，折騰市民；37%轟當局「唔踢唔郁」。運輸署網上電子續牌服務成效不彰，50%認為宣傳不足；23%指申請過程複雜欠吸引力；22%更斥車牌電子化起步慢。

鹹水管爆裂改善工程逾6年未完工，有爆水管個案停水7日維修，59%受訪者批評當局漠視水管老化問題。水務署海水供應網絡系統完成8年不使用，仍有地區用淡水沖廁，76%直指浪費食水及金錢；12%批評當局非急市民所急。對於行人路維修工作延誤，項目費用預算過高，77%斥路政署監管不力；10%擔心行人路長期損毀構成危險。多個政府部門成為審計常客，39%斥政府因循守舊；另39%轟部門敷衍塞責，大事小事做不好。綜觀情況，受訪者不滿部門處理民生問題歎慢板，遇到難題沒有解決反而退縮，政府無能最終玩殘市民。