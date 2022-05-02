東方民調：審計鬧爆　續領駕照重推派籌　運輸署唔踢唔郁

新一份審計報告批評運輸署多宗罪，包括牌照事務處經常大排長龍，人手安排欠效率，建議推行派籌輪候代替排隊。當初堅拒推展派籌的運輸署隨即跪低，指本月將在4個牌照處試行駕駛執照續牌派籌服務，並計劃推出行車證全面電子化，運輸署被轟「唔踢唔郁」。關注團體則指部門應「急事急辦」，改良並重推派籌方法，有議員批評駕駛牌照全面電子化起步較慢。

運輸署曾在2015至16年間試驗派籌代替排隊，儘管市民反應正面，但卻以派籌制度複雜為由決定不推展，並宣稱會致力推廣網上申請牌照服務，但使用率卻很低，其中去年截至6月，網上續領車牌僅佔整體申請3.7%。而疫情期間工作量減少，人手不減反升。即使增人手，兩個牌照處重開後，仍然大排長龍。

香港汽車會會長李耀培稱，運輸署當年試行派籌，因出現「排隊黨」及炒籌而取消，但疫下續牌服務需求殷切，部門應「急事急辦」，改良並重推派籌方法。他又指，電子續牌服務成效不彰是宣傳不足所致，加上手續繁複，申請人不想去多個地方申請電子證書等，也擔心網上申請有失誤，最終選擇親身排隊。