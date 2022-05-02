元朗拖屍案　4被告不准保釋　還押至6.27再訊

元朗青年涉謀殺同居女友，並在翌日清晨拖屍遊街案，死者男友被控謀殺罪，3名同屋主被控阻止合法埋葬屍體罪，案件今天（2日）在屯門法院首次提堂，4名被告暫毋須答辯，裁判官施祖堯應控方要求，將案押後至6月27日再訊，待控方作進一步調查。死者男友沒有保釋申請，另3人申請保釋被拒，4人均需還押懲教看管。

3男1女被告依次為吳家聲（25歲，無業）、蔡志朗（31歲，倉務員）、鄭沛雯（28歲，家庭主婦）及陳穎康（27歲，倉務員）。吳被控一項謀殺罪，指他於2022年4月28日至29日之間，在新界元朗洪水橋田廈路富安花苑某單位謀殺葉芷清。蔡、鄭、陳各被控一項阻止合法埋葬屍體罪，指他們於同日同地阻止合法埋葬葉芷清的屍體。

據了解，4名被告與死者同住在案發單位，吳與死者同住一間房，蔡、鄭兩夫婦同住另一間房，兩人育有兩名分別只有3歲及4歲的子女，陳亦同住在該單位。據悉警方在死者房間發現血漬，屋內有用過的通渠水、保鮮膜、染血拳套、錘仔、木棍等。

庭上所見，吳身形矮小偏瘦削，目測不高於1.6米，他聽取控罪後以清晰的聲線回答「明白」，看似仍然精神。鄭女身形同樣嬌小，在提訊過程一直皺眉，亦有流淚。吳、蔡在控方向裁判官解釋案情時一直垂頭，鄭、陳則眼望前方放空。

案件編號：TMCC602/2022