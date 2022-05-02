調查指疫下兒童託管服務大減　逾六成基層婦女因照顧子女停工

香港社區組織協會早前分別於今年1月至3月及去年7月至8月進行調查，共訪問了200名基層婦女、72間小學課餘託管機構及26間深水埗託管中心，並於今日(5月2日)公布結果。調查發現45%及71%的受訪婦女在疫下分別失業及工時大減，每星期平均工時由疫情前40小時，大幅減至8.4小時，致收入亦大減，50.9%受訪者減少薪金至50%或以上。此外，調查亦指受訪的基層婦女疫下平均每月收入只有約3,320港元。

調查指疫下婦女工時大減，除了是因為本身行業經濟受打擊外，亦因婦女被迫停工照顧子女。根據統計，疫情高峰期間，深水埗區內，88.9%受訪的小學課餘託管中心、100%受訪的暫託幼兒及100%受訪的學前兒童課餘託管均暫停服務。由於未能託兒，64.5%受訪婦女只能在疫情停課或半日課時，因照顧小孩而停止工作。此外，在照顧者負荷指數方面，以13分為滿分，99.5%受訪者平均分為12.7，屬於高負荷，顯示照顧壓力巨大；而壓力主要來自照顧子女；73%受訪者已出現失眠、情緒低落及抑鬱。

因此，相關組織促請政府制訂長遠兒童照顧者政策，並從金錢、時間及託兒三方面入手，如設立兒童照顧者提供補助；設立法定照顧子女假期，令父母可以因應子女病或家長日等而請有薪家庭照顧假，間接鼓勵生育；增加各類託兒服務的資助名額等。