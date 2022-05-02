大量安老院舍長者染疫離世　議員批評政府前線協調薄弱

第五波疫情導致大量居於安老院舍的長者感染甚至離世，離世前更缺乏照顧和醫治。議員葉劉淑儀日前聯同黨友，與香港安老服務協會會面，討論大量長者離世的慘痛經歷。葉劉批評政府部門前線協調非常薄弱，更聽聞曾出現社會福利署無法指揮衞生署、醫管局及衞生防護中心，直指是各自為政。

葉劉淑儀今(2日)在社交平台貼文，指上周五與黨友會見香港安老服務協會，檢討第五波疫情期間的慘痛經歷，並商討將來若出現第六波疫情的應對方案、如何改善設施以及提升政府部門之間的協調。她引述會上其中一位安老院舍院長表示，長者暫託中心時常爆滿，而醫管局的醫護人員只會執行打針及派藥等醫療方面的工作，至於照顧長者如餵食、協助他們轉身、抹身，以及大小二便等工作則不會負責，惟這些前線工作正正最缺乏人手。葉劉指曾經有長者多日沒有洗澡，情況極不理想，指相關工作的人手嚴重不足。

對於院舍員工因照顧長者而受感染，葉劉引述該名院長表示，曾經需要一個人留在院舍不眠不休地照顧確診長者，期間召喚救護車卻遲遲未到場，反而召喚「黑箱車」就瞬間來到。葉劉批評政府部門前線協調非常薄弱，更聽聞曾出現社會福利署無法指揮衞生署、醫管局及衞生防護中心，直指是各自為政。葉劉表示，必定會向新一任行政長官反映實況，假如將來出現第六波疫情或其他傳染力更強的病毒，將如何改善安老院舍的環境，以免再有大量長者感染甚至離世的悲劇發生。