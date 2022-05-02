教育局聯同兒科學會　本周辦網上講座　談兒童染疫後遺症

第5波新冠肺炎漸見放緩，本港學校近日陸續恢復面授課。教育局今日(2日)表示，將聯同香港兒科醫學會，於本周四及周六(5日及7日)合辦2場網上講座，並邀請兒科醫生向家長講解兒童感染新冠病毒的後遺症，及接種新冠疫苗的重要性。當局又會於本周安排多所官立學校作為中心學校，透過新冠疫苗流動接種站到校外展服務，或以團體預約形式到社區疫苗接種中心，安排區內學校的教職員、學生及其家人打針。

教育局指，隨着全港學校分階段有序恢復面授課堂，部分家長或仍對子女一旦感染新冠的後遺症，或接種疫苗可能出現的副作用存有疑問，故希望透過網上講座及諮詢，藉此釋除家長的疑慮。當局亦會邀請學校及家長分享經驗，協助推廣疫苗接種，呼籲家長及學校持份者踴躍參加。有關網上講座會以Zoom舉行，家長及教師須先登記；另港台視像新聞會網上直播。

另外，當局在本月中，亦分別與多個地區校長會，包括香港島校長聯會、荃灣葵涌及青衣區中學校長會、荃灣區小學校長會、葵涌區小學校長會、青衣區小學校長會及荃灣及葵青區幼稚園校長會，合作舉辦至少7場「疫苗接種日」活動，安排「疫苗資助學校外展服務」。相關地區校長會已展開宣傳，當區的家長可以透過其子女就讀學校盡早報名。