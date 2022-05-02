今增283確診　包括11宗輸入個案

本港新冠肺炎疫情未止。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(2日)新增283宗確診個案，當中有11宗屬輸入個案，第5波個案累計至1,192,162宗。另外，再多5名確診患者離世，醫院管理局宣布明日(3日)起恢復10間普通科門診服務，至於23間指定診所會繼續維持服務。此外，明日會有逾1,900間幼稚園及中學復課，當局預料會再有個案出現。

今日的輸入病例中，有6宗在機場發現，其中有2宗於上周六(4月30日)乘大韓航空KE607航班由南韓抵港、2宗分別乘新加坡航空SQ882及SQ884航班於昨日(5月1日)由新加坡抵港、1宗乘台灣中華航空CI909航班於昨日由台灣抵港、1宗乘馬來西亞航空MH072航班於昨日由馬來西亞抵港。

另有4宗輸入個案在檢疫酒店內確診，包括1宗在抵港檢疫第5天經核酸檢測確診、1宗分別在第3天經快測確診、2宗於第4天經快測確診，分別由印度、英國、加拿大及意大利輸入；餘下1名輸入個案患者則在檢疫第12天，即昨日於社區檢測中心證實確診，早前由泰國來港，暫列輸入病例。歐家榮稱，由於熔斷機制已有放寬安排，暫未有航班要禁飛。