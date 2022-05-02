政Whats噏：補選副主席4個月都傾唔掂數　料大埔區會明流會

大埔區議會年初因副主席問題鬧風波，時任副主席劉勇威喺被「催促」下，履行「兩年一屆」協議辭任副主席。原本1月嘅大會理應選出副主席，點知因收唔到提名而流會。事隔4月，諗住有起色喇掛，但原來仲喺未能協商，該區區議會主席毛家俊坦言有議員私底下意見不一，預料聽日(3日)嘅大會繼續停擺，補選或變無了期。

根據《區議會條例》每個區議會大會須有正副主席在場先可正式舉行，所以毛家俊就話有部分同事嘅睇法以及同政府合作嘅理念唔同，所以暫時就副主席一位上都未有共識，相信聽日開到會嘅機會都比較低。之不過，毛都強調大埔區嘅民生事務仍然可以處理，因為轄下委員會仍發揮到作用，例如邀請地政及食環署嘅代表出席，將對社區嘅影響減到最低。另外，何偉霖亦表示對選舉副主席呢個議程無意向，亦指主席無搵過佢咃協商，佢都希望快啲處理好事件，令大會可以重新召開。

翻查大埔區議會網頁，聽日舉行嘅區議會大會喺早上9時30分舉行，暫時仍按期舉行，亦留有30分鐘作副主席選舉。其實喺今年1月4日，當時打算召開大會補選副主席，點知最後大會竟然臨時取消，因為秘書處未收到有意競逐副主席議員嘅提名。

至於同樣大會停擺無期嘅仲包括東區區議會，因為目前只剩6名區議員，建制派同泛民各佔3席。兩個陣營喺「唔夠腳」派人出選嘅情況下仍各不相讓，一直都無就補選正、副主席協商，料未來2年任期都開唔成大會啦。而得返3個議員嘅中西區區議會同南區區議會，已經無法選出主席。