求職騙案舊酒新瓶　冒職場社交平台誘刷單呃錢

近年受新冠疫情所累，不少市民加入失業大軍，有騙徒覷準機會，向心急搵工或急需現金周轉的市民行騙，至近年求職騙案舉報上升，單計去年警方接獲1,074宗求職騙案舉報，比前年多出742宗，升幅高達2.2倍。最近有騙徒假冒職場社交平台進行求職詐騙，倘若不熟悉有關平台的市民，或會因其設計精美而「上當」。

騙徒一般的犯案手法是指示受聘人假扮買貨「刷單」，以營造提升網店銷量的效果。騙徒聲稱受聘人只需將指定貨品加入平台購物車，以截圖作實，並把貨款存入指定銀行戶口，便可連本帶佣金賺回。受聘人在起初一至兩次「任務」或會收回貨款及佣金，但當進行更大額買貨時，騙徒便以不同藉口拒絕發還本金和佣金，並稱受聘人需進行更大額購物方可取回全數款項。這樣，受聘人便會愈陷愈深，最終招致損失。