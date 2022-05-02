劏房租管實施3個月　水電費濫收卻依然　8成租戶帳單失蹤

劏房租務管制條例實施逾3個月，但有法不依的情況屢見不鮮，條例如同有名無實。有團體於上月展開問卷調查，發現多位劏房戶仍面對租賃協議未有加蓋印花、未獲提供水電費用書面帳單，及懷疑持續遭濫收水電費等。調查發現，至今仍有逾8成受訪者未有收到業主提供的電費帳單及水務處帳單，而且電費收費迥異，每度電收費由1.6至2港元不等。團體又指，以口頭租約的方式租住劏房有上升趨勢，認為由於條例執法模糊，而且差估署未有主動執法，令部分業主有機可乘，避免與劏房戶簽訂書面租約，剝削劏房戶權益。團體促政府盡快設檢討機制。

關注基層住屋聯席於上月進行問卷調查，了解劏房住戶最新租務情況，及對劏房租管條例的認知，並收集344份有效問卷。調查發現，約2成半受訪者與業主僅訂立口頭租約，其餘有簽訂書面租約的受訪者中，亦有逾4成的租約未有加蓋印花，換言之未能納入法律保障內；另有7成受訪者不會主動向差餉物業估價署作查詢或舉報，憂被迫搬遷。

聯席成員鍾惠賢說，調查反映劏房戶對政府執法工作不感信心，尤其就查詢及投訴的意向較低。她直言，受訪者即使知悉業主違反條例，亦因害怕被業主被迫遷或破壞與業主關係而不作查詢或投訴，同時擔心相關程序繁複，認為條例未能維繫業主與租戶的平等關係。她續指，基層特別較年老的租戶對條例認知尤為缺乏，更加難以得知業主是否有違反條例，故未能保障自己的權益。團體建議，差估署應在執法擔當主導角色，同時讓租客及業主，更清晰了解調解和舉報的整體程序，並促署方公開交代調解服務的準則和舉報後續的跟進流程，同時加強主動執法的措施及檢控違規業主。