再增40廈納強檢名單　紅磡海逸豪園及藍田滙景花園上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(3日至4日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田滙景花園1座

2.牛頭角樂華南邨敏華樓

3.柴灣環翠邨怡翠樓

4.大埔逸雅苑逸榮閣

5.深水埗麗閣邨麗荷樓

6.旺角海富苑海嵐閣

7.紅磡海逸豪園18座

8.新蒲崗采頤花園4座

9.牛頭角彩盈邨盈富樓

10.荔枝角美孚新邨4期百老滙街89-91號

11.石塘咀皇后大道西539號和發大廈

12.上水彩園邨彩玉樓

13.天水圍天華邨華逸樓

14.屯門美樂花園5座

15.馬鞍山銀湖‧天峰1座

16.將軍澳寶明苑寶松閣

17.荃灣曹公坊29-31號文成樓

18.觀塘安泰邨德泰樓

19.屯門黃金海岸15座

20.藍田德田邨德樂樓

21.天水圍天逸邨逸池樓

22.柴灣富欣花園7座

23.長沙灣順寧道483號順景華庭

24.鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈

25.香港仔興和街1-3號萬景樓

26.青衣牙鷹洲街3號青雅苑

27.元朗西菁街9號富盛大廈

28.葵涌大窩口邨富碧樓

29.跑馬地雲暉大廈C座

30.葵涌新葵芳花園C座

31.將軍澳翠林邨輝林樓

32.沙田濱景花園5座

33.馬鞍山錦泰苑錦文閣

34.長沙灣凱樂苑凱曈閣

35.柴灣富景花園7座

36.元朗新時代廣場3座

37.天水圍天瑞邨瑞財樓

38.長沙灣昇悅居3座

39.將軍澳 Monterey 1 座

40.九龍灣麗晶花園3座