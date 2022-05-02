再增40廈納強檢名單 紅磡海逸豪園及藍田滙景花園上榜
2022年05月02日 17:34
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(3日至4日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.藍田滙景花園1座
2.牛頭角樂華南邨敏華樓
3.柴灣環翠邨怡翠樓
4.大埔逸雅苑逸榮閣
5.深水埗麗閣邨麗荷樓
6.旺角海富苑海嵐閣
7.紅磡海逸豪園18座
8.新蒲崗采頤花園4座
9.牛頭角彩盈邨盈富樓
10.荔枝角美孚新邨4期百老滙街89-91號
11.石塘咀皇后大道西539號和發大廈
12.上水彩園邨彩玉樓
13.天水圍天華邨華逸樓
14.屯門美樂花園5座
15.馬鞍山銀湖‧天峰1座
16.將軍澳寶明苑寶松閣
17.荃灣曹公坊29-31號文成樓
18.觀塘安泰邨德泰樓
19.屯門黃金海岸15座
20.藍田德田邨德樂樓
21.天水圍天逸邨逸池樓
22.柴灣富欣花園7座
23.長沙灣順寧道483號順景華庭
24.鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈
25.香港仔興和街1-3號萬景樓
26.青衣牙鷹洲街3號青雅苑
27.元朗西菁街9號富盛大廈
28.葵涌大窩口邨富碧樓
29.跑馬地雲暉大廈C座
30.葵涌新葵芳花園C座
31.將軍澳翠林邨輝林樓
32.沙田濱景花園5座
33.馬鞍山錦泰苑錦文閣
34.長沙灣凱樂苑凱曈閣
35.柴灣富景花園7座
36.元朗新時代廣場3座
37.天水圍天瑞邨瑞財樓
38.長沙灣昇悅居3座
39.將軍澳 Monterey 1 座
40.九龍灣麗晶花園3座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease