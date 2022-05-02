網民斥疫下自私行為　與老翁共乘升降機　𨋢內僵持數分鐘拒撳掣

新冠肺炎疫情爆發至今已超過2年，港人疫下為求自保，出街時均會減少接觸扶手、𨋢掣等。有網民今日(2日)在社交平台反映與長者共乘升降機的經歷，後者不但用拐杖「搶身位」入𨋢，更「奉旨」等待同乘者撳掣。未料事主採取「敵不動，我不動」，與該老人在𨋢內等了數分鐘，直至有陌生人入𨋢，升降機才繼續運作。

涉事網民在Facebook專頁「公務員Secret」發文，稱因工作關係需進入公共屋村，經常見到上述行為，「基本上10個有10個都係咁...望到佢哋啲行為真係好唔舒服」。他又講述當日經歷，與1名老翁等升降機期間，後者搶先入𨋢「仲用埋拐杖搶我身位入lift(𨋢)」。但由於對方進𨋢後無撳掣，網民見狀遂以牙還牙、同樣無任何動作，直至𨋢門關閉。

「等咗幾分鐘佢望一望我，我又睥返佢」，網民與該名老翁的僵局直至另一陌生人進內才結束。「再等多幾分鐘有人撳掣入嚟，呆咗一呆，以為我哋啱啱落嚟，心諗點解唔出lift(𨋢)」，最後由該陌生人撳掣，2人才能繼續前往目的樓層。貼文引來不少網民共鳴，直言「真係好明白(發貼者)，好多呢類人，其實佢哋唔肯郁手都算，但要搶先入或出就討厭囉」、「自私精行為」、「真係好憎啲人唔撳掣，喺度等」。