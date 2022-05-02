康文署五一假期加強巡查　15人違口罩及限聚令遭罰款

今日(2日)是五一假期最後一日，不少市民外出玩樂。為確保市民使用場地時遵守有關群組聚集和佩戴口罩的規例，康樂及文化事務署自昨日(1日)起加強巡查轄下場地，並向15名涉嫌違反規例的市民發出定額罰款通知書。

康文署表示，由昨日至今午4時，當局人員在轄下場地共進行約6,160次巡查，共發出超過1,450次口頭勸喻，並向違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關禁止於公眾地方4人以上的群組聚集，以及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

發言人表示，第599G章下有關公眾地方群組聚集的人數限制現時為4人；另外根據第599I章，任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款5,000元。另強調如發現在轄下場地有違規情況，會採取執法行動。