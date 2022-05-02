環保園紙漿廠完成招標　料3年後投產　年處理30萬噸廢紙

內地自2018年起收緊回收物料入口，對進口的廢紙施加嚴格要求，令本地廢紙回收價暴跌，無利可圖之下，回收量持續下跌。現時各地較願意入口經處理的紙漿，其收購價亦較廢紙高，為應對外地的廢紙進出口管制，環保署於環保園一幅面積約1.4公頃的土地興建紙漿廠，並已公開招標地段租約，預計中標租戶可於今年動工興建設施，並於2025年開始運作，料每年處理不少於30萬公噸本地廢紙，回收業界歡迎政府支持興建新紙漿廠，望能穩定紙價。惟紙漿廠負責人質疑新廠房的實際廢紙處理量不能達目標，亦不足以應對需求。

環保署表示，紙漿廠將有助增加廢紙的本地處理量，培育本地環保再造工業的發展，長遠建立循環經濟，政府亦會探討推動發展更多先進廢紙處理設施，長遠目標是具備處理本地可回收廢紙的能力。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，本港廢紙主要仍北上內地，運往東南亞的僅佔20%，由於各地對廢紙的進口要求漸高，回收商需花費人力物力處理廢紙，減少雜質含量，若非政府補貼早就結業，希望紙漿廠盡快落成，以穩定本地紙價。

2020年廢紙的回收量僅得45萬公噸，而該年亦棄置約96.5萬公噸廢紙，當中約39萬為俗稱「三紙」的紙皮、辦公室用紙及報紙書刊，但該廠房每年預計僅能處理至少30萬公噸。主力回收紙包盒的再生紙漿廠「喵坊」聯合創辦人葉文琪認為，環保署估計該廠每年廢紙處理的目標亦「具挑戰性」，料難以達到。葉指紙漿廠房每年有約45日用作器材維修，實際運作日數僅約320日，即該廠房料日均需處理超過900公噸廢紙，但廠房面積有限，除非全日運作及有足夠空間存放紙漿，否則沒有可能達成。他又指三紙的紙纖維各有不同，廠房難以同時處理三類廢紙，否則損所生產紙漿的質素，貶其價值，並估計新廠房只會處理佔廢紙量最多的紙皮。