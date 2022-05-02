的哥不滿改目的地　停車爆粗鬧乘客　無戴安全帶駕車惹議

不少港人為求快捷，會選擇乘搭的士前往目的地。有女網民昨日(5月1日)發布影片分享其搭乘經歷，稱與家人當晚乘的士時，疑因臨時更改目的地引起司機不滿。雙方發生爭執期間，司機更落車、開後座車門對客人爆粗大罵，回到駕駛座後在沒有佩戴安全帶的情況下開車，網民更發現車內並沒有展示司機許可證。雖然事主最後與家人平安落車，但有關片段引起熱議，大多網民斥責該司機態度惡劣，建議事主盡快報警投訴。

涉事女網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享影片，指昨晚在中環國際金融中心乘的士，欲前往上環皇后大道中取外賣，但中途因想先讓家人前往酒店休息，遂向司機表示更改目的地前往蘇杭街。後者因感到不快遂批評事主「唔一早講清楚目的地」，當事主的姊姊表示「臨時轉咗(目的地)都係咁畀錢嘅啫」，司機隨即發惡，停車後走向後座大罵乘客，不滿她們在車上「齮齮齕齕」，「又話咁又話畀錢，好巴閉呀？」司機返回車上後，未戴安全帶便繼續開車，期間一直表達不滿。雙方在多輪爭執後，事主及家人最終在蘇杭街落車，惟司機及後又在行人路多次挑釁。

有關影片在網上引起熱議，多人批評司機態度惡劣，「呢位司兄又冇佩戴安全帶，態度又差又冇司機證，擺上交通部同埋運輸署啦」、「依家啲的士佬躁狂症上身」、「報警啦！投訴佢，已經違反咗的士條例，冇的士司機證件，司機對客態度有問題，有片有真相」。另有網民猜測「9成係你(乘客)路程太短，的士佬排咗咁耐隊條氣梗係唔順，咁啱撞着蘇杭街又唔知邊度落咪借題發揮」。