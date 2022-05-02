租管如「紙老虎」　劏房戶遭濫收水電費　憂被迫遷未敢聲張

劏房租管條例如「紙老虎」，劏房戶被壓榨有冤無路訴！有一家五口劏房戶被業主濫收水電費，每度電被收取1.8港元，較電力公司收費貴約40%，但因擔心向當局投訴後不但未能解決問題，更憂被業主得悉後，反被要求搬走，影響孩子上學，而未敢聲張。

林太一家五口居住在油尖旺約200呎的劏房單位，並於上月中與業主簽約，即租管條例生效後續約，理應備受保障。惟她說，雖然已與業主訂立書面租約，但租約樣本只是在文具店購買，當中並無列明劏房設施的保養範圍，過程兒戲。她直言，業主有濫收費用情況，例如收取水電費時，業主一如條例生效前般，未有向其展示水費和電費帳單，每立方米水費維持收費18港元，每度電則收取1.8港元，故其每月水費約400至500港元，冬季電費500多港元，夏季則超過1,000港元。

她續稱，雖然知道業主有機會違反劏房租管要求，但擔心向當局投訴後亦解決不到問題，甚至會遭業主趕走，「到時拖住小朋友會好彷徨」。林太坦言對條例認知不足「可以話咩都唔知」，如同魚肉，任人宰割，她認為港府應設立租務平台，讓租戶了解單位的平均租金，以免捱貴租。