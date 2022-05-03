香港故宮文化博物館7月開幕　訂購恒溫展櫃保存珍貴文物

草枯了，來年繼續發芽。花落了，夏季會再盛放。但文物如同人的生命一樣脆弱，不會再生，亦無法重來。面對香港潮濕悶熱、蚊蟲孳生的環境，如何修復及存放宮廷玫寶，讓參觀者理解中華民族源遠流長的甜酸苦辣，成為文物修復師的最大挑戰，「修復文物機會僅此一次，絕對不容有失」，為此香港故宮訂購了法國羅浮宮的恒溫展櫃存放文物，亦會用紅外線攝影來檢測老化畫卷。

各類文物有其適合的溫濕度，香港故宮文化博物館藏品修復主任梁嘉放表示，由於香港濕度較北京高，加上蟲害頻生，故西九故宮將採用恒溫模式保存文物，日常需確保館內每日的溫度及濕度等波動在可接受的範圍內，同時需杜絕害蟲繁殖，做好源頭管理。梁續說，中國出土的彩繪看似狀況良好，內部實為非常脆弱，需要加固新材料進行修復，但文物修復只有一次機會，修復前不但要經過無數的考慮及測試，一步一腳印，需反覆思量，預先設想多個策略及方案，確保萬無一失。

另一位藏品修復主任呂智超直言，採購工程為首要任務，目前正與北京故宮商討設立工作室的最佳方案，首要任務為安全擺放文物。溫度正是必不可失的條件，他指特地訂造法國羅浮宮正應用、國際知名的展櫃，並採用嚴謹的溫度控制，維持在攝氏20度，正負2度，務求以最佳狀態保存文物。他又稱，已從各地採購各種工具，包括從揚州訂造的手工桌子，顯微鏡等必備用具，同時會利用科技，包括利用紅外線攝影及科學工具檢測老化的畫卷，以作日後研究之用。