租管條例深澀難明　玩殘基層

劏房租務管制條例原意為保障劏房戶及業主雙方利益，但對於基層而言，條例恍如「火星文」，深澀難明。港府早前撥款逾8,000萬元負責宣傳及執行條例，但仍有調查發現65%劏房戶非常不了解及不了解條例內容，反映相關公帑如同倒錢落海。

政府早前透過公開招標，委託非政府機構設立6支區域服務隊及網上資訊平台，整個外判項目涉及7份合約，總金額分別為1,800萬元和400萬元。機構將透過舉行講座及簡介會等宣傳活動推廣條例，其中資訊平台於3月底開始運作。

負責就條例執法的差餉物業估價署，已就劏房租務管制條例成立一個50人的新小組，負責執行條例，包括協助公眾認識新法例的規管制度和處理查詢等，2022/23年度的預算開支為6,000萬元，將用以支付員工薪酬和成立辦公室和相關的運作開支。

不過，關注基層住屋聯席調查發現，約65%受訪者非常不了解及不了解條例內容；而受訪者在回答有關租務管制條例內容的測試中，以5分為滿分，約90%受訪者只能取得一至兩分，認知薄弱。

聯席批評港府宣傳條例不足，基層特別較年老的租戶對條例認知尤為缺乏，更加難以得知業主是否有違反條例，故未能保障自己的權益。聯席提議差估署及6支區域服務隊應增加實體的宣傳活動，例如家訪及講座等，加強公眾認識條例，使條例有效推行。