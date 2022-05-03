東方日報A1：租管新例先天殘廢　劏房仍濫收水電費

劏房業主濫收水電費禁之不斷，儘管劏房租務管制條例已於今年1月底生效，但調查發現市民仍繼續捱貴電貴水，比標準收費貴20%至1.4倍。逾80%劏房戶更無收到業主提供由電力公司及水務署發出的帳單，任由業主「開天殺價」；以口頭訂立租約的情況亦有上升趨勢，可見反映條例先天殘廢。關注團體批評差餉物業估價署未有主動執法，單靠租戶舉報，但實情租戶為怕被迫遷只好啞忍，令無良業主有機可乘。

關注基層住屋聯席上月以問卷訪問344名劏房戶，了解他們最新租務情況。結果發現約25%受訪租戶與業主僅訂立口頭租約，其餘有簽訂書面租約的租戶中亦有逾40%的租約未有加蓋印花，換言之租約不受法律保障。有劏房戶反映，即使書面租約已到期，但因業主未有主動提出簽署新的書面租約，擔心若自行提出，會引起業主不滿及被加租，故以約定俗成的方式繼續居住單位及繳交租金。

同時，有近50%受訪租戶被業主收取每度電電費1.6元至2元不等，較電力公司收費貴約至少20%；有約40%受訪者被收取每立方米10至14元水費，較水務署收費貴54%至1.4倍。逾80%劏房戶更指，業主向其收水電費時，沒有提供由電力公司及水務署發出的帳單。

調查更發現，即使業主已違反劏房租務管制條例，但逾70%受訪租戶亦不會向負責執法的差餉物業估價署舉報，45.6%人稱因為怕被業主迫遷，40.8%人認為舉報手續繁複，更有21.1%人不相信當局會嚴厲執法。

聯席成員鍾惠賢稱，調查結果反映劏房戶對港府執法工作不感信心，她直言即使受訪者知悉業主違反條例，亦因害怕被業主迫遷或破壞與業主關係而不作申訴，同時擔心相關程序繁複，認為條例未能維繫業主與租戶的雙向平等關係。

聯席建議差估署應在執法擔當主導角色，同時讓租客及業主，更清晰了解調解和舉報的整體程序，並促該署公開交代調解服務的準則，以及舉報後續的跟進流程，同時加強主動執法的措施及檢控違規業主。

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