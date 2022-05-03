攝取足夠膳食纖維　維持腸道健康　有助治療「長新冠」

新冠肺炎疫情至今2年多，本港有超過1.2百萬人曾確診，且愈來愈多患者康復後，出現俗稱「長新冠」的新冠長期症狀，常見病徵包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮等，令新冠康服者的生活大受影響；而腸道細菌失衡，或是導致長新冠的原因之一。有營養師指出，腸道菌落受飲食習慣和營養影響，故如何飲食在癒後治療擔任重要角色，日常生活攝取足夠膳食纖維，如進食蔬果、全穀物食物和豆類等，亦有助建立和維持健康腸道。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，有研究顯示，膳食中如有充足的植物性食物和魚類，感染新冠病毒的嚴重程度較低；而地中海飲食法(Mediterranean diet)，正是一種着重多進食魚類、堅果種子、蔬果及單元不飽和脂肪的飲食方式，有助降低炎症反應，及維持營養均衡，促進更佳免疫力。

機構又指，康復者的營養狀況，亦是「長新冠」飲食治療的關鍵，若其徵狀已影響康復者之胃口、進食能力，甚至出現營養不良，重點就放在預防或改善營養不良問題，例如當疲倦、且影響食欲時，便建議進食高熱量、高蛋白質食物，以助減少肌肉流失，改善長期疲倦、乏力等長新冠徵狀。不過各人的「長新冠」症狀及身體狀況均不同，機構建議市民應先諮詢註冊營養師，取得個人化建議。