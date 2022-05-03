為減肥香蕉當飯吃　營養師指不能取代正餐

香蕉營養豐富，可以補充能量。有註冊營養師指，有意減肥人士可以香蕉作餐前水果，減少吃正餐份量，但不建議以香蕉代替正餐，因為其蛋白質含量太低，吃後感覺不夠飽肚，或會增加進食零食的機會。腎病、糖尿病及腸易激綜合症患者則需因應情況進食香蕉。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳睿婷表示，一條6吋長、100克的香蕉，約有90卡路里，相等於半碗飯的熱量，含有1克的蛋白質、23克的碳水化合物及2.6克的膳食纖維。吃香蕉好處多多，香蕉含的鉀可幫助調整身體水份平衡，幫助排走身體多餘的鈉，維持正常血壓及心血管健康；香蕉含的鎂可維持肌肉及神經系統的正常運作，消除疲勞。

陳表示，一般人在餐與餐之間進食香蕉，可取代不健康的零食，想控制體重的人士亦可以將香蕉作為餐前水果。但她不建議以香蕉代替正餐，因為香蕉蛋白質含量太低，會減低飽肚感，變相增加進食其他食物的機會，得不償失。惟部分人士進食香蕉時要注意，例如糖尿病患者，由於他們要遵守少食多餐的原則，在餐與餐之間進食，可令血糖不會升跌得太多，但應盡可能避免進食過熟的香蕉。腎病患者若鉀指數持續過高，就要減少食用香蕉；而腸易激綜合症患者，因成熟的香蕉屬於高發酵性果寡糖的食物，若本身吃香蕉後易有腸胃不適，應只吃三之分一隻香蕉。