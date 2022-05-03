警方西九龍打擊違防疫例經營　票控76人拘1人

油麻地分區雜項調查小隊警員，昨晚(2日)在油麻地突擊巡查區內多間酒牌處所，以確保有關食肆經營者及顧客遵守防疫規例。行動中，警方發現3間分別位於砵蘭街、德興街及德成街的火鍋店內13男5女(21歲至60歲)，未有按照每枱最多四人的規定，以及2男1女(27歲至47歲)未有掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，警方遂向他們發出定額罰款通知書。而3間火鍋店的負責人分別是1男2女(28歲至42歲)亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》將被傳票票控。

同日晚上約10時40分，警員在偉晴街54號一單位拘捕一名姓林(47歲)男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。單位內34男16女(18歲至71歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，警方遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方共檢獲286枝烈酒、餐酒及啤酒，總值約3萬港元。

此外，警方在周日(1日)下午於西九文化區巡查食肆時，發現一名22歲男未有掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，警方遂向他發出定額罰款通知書。該餐廳一名姓劉(36歲)男負責人，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》將被傳票票控。