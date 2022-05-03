新界南打擊科技罪案拘58人　涉款5100萬元

警方新界南總區於4月25日至5月1日期間進行代號「淺岸」的打擊科技罪案行動，並以「以欺騙手段取得財產」﹑「非法禁錮」﹑「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕58人，包括36男22女，年齡介乎19至67歲。被捕人士與53宗騙案有關，主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、投資、求職及網上情緣騙案等，損失金額達5100萬港元。行動中，警方共檢獲14張銀行卡及31部手提電話。其中一名被捕男子已被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於周五(6日)在沙田裁判法院提堂；另一名被捕男子已被暫控一項「串謀欺詐」罪，案件將於5月26日在沙田裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋，須於五月下旬向警方報到。

行動中，警方偵破網上情緣的投資騙案，女受害人透過社交媒體認識一名男子，並發展為情侶關係。當騙徒取得受害人信任後，開始推銷高回報投資計劃。受害人透過轉帳，將金錢轉到不同銀行戶口進行投資，事件中女受害人損失1千萬港元。警方提醒市民不要下載來歷不明的投資程式，提防訛稱有高回報而不切實際的投資計劃。如對推銷者身份有懷疑，可嘗試以視像通話與對方聯絡，來證實對方身份。如懷疑遇上騙案，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222查詢。

另外，警方於2022年4月30日偵破一宗詐騙案，拘捕一名28歲無業本地男子，涉嫌今年3月至4月期間，以同一手法向11名介乎19至44歲男子行騙，失物總額達7萬港元，單一最大損失為9300港元。新界南總區重案組周子軒總督察表示，警方調查發現，涉案人士在網上購物平台假扮買家，向在網上售賣電子產品人士接洽，訛稱有意以較高的價錢購買產品，包括智能電話、平板電腦等，涉案人士使用電子支付方式繳交款項。當涉案人士與受害人見面交收，會用手機展示偽造電子支付紀錄。涉案人士取走產品後，受害人檢查帳戶時發現受騙。警方呼籲市民在網上放售產品時，要小心核實對方身份，如以電子支付方式收款，必須小心檢查帳戶是否收到款項。如有人以較高的價錢購買產品時，需要提高警覺。