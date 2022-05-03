發展局合併特惠分區補償制度　修訂戶外業務最短經營不少於2年

發展局今日(3日)公布，將優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排。優化措施包括土地業權人的特惠補償，把「特惠分區補償制度」的4個級別合併為2個級別；而露天或戶外業務經營者的特惠津貼，則對有關戶外業務經營者最短營運年期的資格準則，由凍結登記當日前營運不少於7年修訂至不少於2年，以及取消可獲計算津貼額的露天場地面積上限。另外，政府亦就分區補償金額的定期調整計算公式更新了兩項參數，於原有3個新市鎮外加入2個位於北部都會區的主要現有新市鎮，重訂不同類別土地的地價所佔比例。

在日後的兩級分區補償制度下，位處新發展區以外因發展用途被收回土地的業權人，將會獲發與新發展區內發展項目同等的「第一級別」補償金，相對於未合併補償級別前新發展區以外的發展項目一般所獲的乙級補償金，補償金額將增加60%；因非發展用途被收回土地的業權人，將會獲發「第二級別」補償金，相對以往鄉郊改善工程一般所獲的丙級補償金，補償金額將增加20%。

至於戶外業務經營者的情況，發展局表示特惠津貼的原有審批條件或令部分受影響的業務得不到適切的金錢援助以應付遷出開支及收地清拆帶來的影響，故縮短凍結登記當日前的最低營運期限是與寮屋住戶申領現金特惠津貼的最低居住期限看齊，而放寬可獲計算津貼額的露天場地面積上限是為反映個別業務經營者的情況。