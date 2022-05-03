中學幼稚園今起復課　有學生無快測證明被拒入課室

第5波疫情緩和，幼稚園、幼兒中心及中學今日(3日)起開始恢復面授課程。東網記者今早約7時半到其中一間全面復課的中學視察，該校學生須先行在家做快速檢測，確認無染疫後，家長須在手冊上簽署，或學生把證明拍攝在手機，或上傳至學校內聯網內，學生才可返回課室。現場所見，學生有序在校門量體溫，向老師出示無染疫證明。期間有約15名學生未完成上述程序留在有蓋操場，待老師聯絡家長，並即場完成快測。有學生在老師協助下做快測，亦有學生自行「撩鼻」。至於曾確診的學生，今天會經班主任派發豁免快測的證明。

在操場等待入課室的中一劉同學表示自己有做快測，但相片存在家長的手機中，回校時未有快測證明，故暫時未能返回課室。他笑指，回學校有少少緊張，不過昨日都能入睡。至於讀中三吳同學表示，對於復課感到期待，他認為網課不同實體課，上網課時較容易分心。被問到有考生還在學校應考文憑試時，會否太早復課時，他指其哥哥今年也要應考，認為現時已考完主科，「已差不多」可復課。他又提到，老師早於一至兩周前在網課上，已經用影片講解復課後要做的事，包括如何做快測，故今早在上傳快測結果時程序都算順暢，由做快測到上傳結果至內聯網，僅用約5分鐘。

獅子會中學的禮堂今早亦借用作文憑試經濟科的考場，另會有2科選修科會在該校舉行。校長郭銳涵強調已分流學生及考生，包括進入校園後有指示牌分開兩批人，小息時間亦不同。該校的共5級學生今日已全面恢課，涉及共20班約600人。下午的補課或其他延伸課堂，已改為網課。該校的首針疫苗接種率已達約7成，第2針則近5成，以收齊針紙為準。校長又稱，首星期小食部暫不提供固體食物，要一星期後再行檢視。每位學生亦可獲分配20包快測包，即足夠5月份使用量，會再視乎政府政策再派發；另會向學生派發一盒口罩及一枝潔手液。