幼稚園復課有學童抗拒做快測　學校安排適應周「熱身」

全港中學及幼稚園最快可在今（3日）恢復半日面授課堂，大埔有私立幼稚園率先安排高班（K3）學生回校上課。為免學生復課後抗拒上學，故在復課首周安排適應周，有體能活動及更多遊戲時段，重拾上學的樂趣。

位於大埔的安基司幼稚園暨國際幼兒園（滌濤山）分校今早陸續有K3學童乘坐校車或由家長接送回校。家長鄧太對於兒子復課感高興，認為兒子長時間停課，溝通能力下跌，以往兒子會與他人分享玩具、玩玩具前先詢問家長，但自從停課後長時間獨處，偶爾會與他人搶玩具，不准人碰他的玩具。她指兒子很不習慣早上做快速抗原測試，年紀太小的孩子不會明白做快測的原因，對做快測頗抗拒。

安基司集團執行校董兼行政總監蔡加敏指，由於想讓學童適應上課，故在首階段K3、下周二（10日）K2、本月16日K1(低班）及PN(學前班）的各個復課首周，會讓學生做體能運動、分組到STEAM(科學、科技、工程、美術及數學）的4個課室進行活動，例如學習混合顏色等，增加學童上學投入度。