政Whats噏：郭榮鏗美國新搞作　紐約開律師行

前公民黨創黨成員、前議員郭榮鏗2020年底宣布退出政壇後，旋即遠走加拿大並計劃申請重新入籍，又喺美國哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)出任2021至22年度亞洲學人(Asia Fellow)。佢最近又有新搞作，喺紐約開律師行，仲好寸嘴咁話「移民定移居who cares」，叫人「慳啲啦」。

郭今日(3日)喺社交平台Facebook貼文，表示搵到拍檔，可以喺紐約開律師行，繼續做法律工作。佢上載咗一張律師行所在地點嘅照片，話當區（New York Fifth Avenue）嘅租金比中環同金鐘平，仲話第時若果有香港人經過，歡迎上嚟搵佢飲杯咖啡喎。佢又話，未來嘅日子，除咗從事法律工作外，亦會繼續喺哈佛大學甘迺迪學院擔任資深學人，做下學術研究，同學生分享經驗，唔知係咪同學生分享反中亂港嘅經驗呢？

最後佢仲好寸嘴咁加咗幾個標籤，包括「#移民定移居who cares」、 「#慳啲啦」，不過佢就始終無交代自己係移民定移居，至於佢叫邊個「慳啲」就不得而知喇。港府前年11月宣布取消4名時任立法會議員嘅資格，當中包括公民黨議員郭榮鏗。