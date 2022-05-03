傀儡戶口持有人入住酒店交出手機　帳戶由騙徒操控

警方展開代號「淺岸」的打擊科技罪案行動，新界南總區重案組周文軒署理總督察表示，警方於3月下旬調查一宗「串謀詐騙」及「非法禁錮」案，在後續調查期間，發現犯罪集團分工精密，除當時拘捕5男1女疑犯之外，警方再拘捕7名男子，至今一共拘捕13人。該7名疑犯協助犯罪集團張羅銀行戶口，作清洗黑錢之用。周指出，犯案集團利用市民「搵快錢」心態，在社交平台上載散工招聘廣告，或利用交友程式作出行騙。騙徒向受害人稱只需開立銀行帳戶協助投資，並要求交出銀行帳戶及手機期間，入住指定酒店，被集團成員嚴密看管，以換取數千港元的報酬。警方留意到騙徒會特別要求受害人開設虛擬銀行戶口及加密貨幣平台戶口的資料，並使用受害人的手機操控戶口。周續指加密貨幣的追蹤更為繁複，但警方仍成功截取等值40餘萬元的加密貨幣，警方會繼續從多個角度追查集團的在逃成員。

新界南總區刑事部陳志昌警司指出，行動中，大部分被捕人士包括傀儡戶口持有人，部分人受到不法分子誘騙以金錢利誘交出個人資料以開立戶口進行洗黑錢活動，亦有部分人將自己戶口交予犯罪分子。警方發現犯罪集團有趨向以網上銀行虛擬戶口，以及加密貨幣戶口作為洗黑錢的工具。

另外，新界南總區重案組陳家瑩總督察指出，新界南總區的科技罪案數字，由2017年934宗，上升至2021年3410宗，升幅達265%。其中2020年至2021年，升幅逾30%。有見及此，新界南總區刑事總部聯同重案組，合作推行「科匯」先導計劃，成立「新界南總區科技罪案組」，分別於葵青、沙田及荃灣成立「區科技罪案專隊」專責調查科技罪案，以提升分區及總區人員在應對科技罪案的知識及調查能力。與此同時，人員會向總區網罪科加強協作，包括情報收集、加強培訓、提升調查資源等方面。在計劃中，4位網罪科人員到新成立的總區及分區科技罪案專隊內駐守一年，而4位新界南總區人員到網罪科工作一年，並會定期檢討成效。