調查指去年逾5千人離港升學　3成半赴內地成最熱門地點

本港近年掀起移民潮，原因離不開社會政治形勢改變、教育不濟等，不少應屆文憑試考生或中六生畢業後相繼選擇離港升學。據教育局2021年中六學生出路統計調查發現，去年約4萬名中六生畢業後選擇繼續升學，當中有14.3%即逾5,000人選擇離港升學，水平與前年相若，同樣以內地、台灣及英國為首3個熱門升學地點。

教育局2021年中六學生出路統計調查發現，去年有約4萬名(93.7%)中六畢業生繼續修讀學士學位、專上等全日制課程，其中，有5,645人(14.3%)選擇離港升學，較前年14.5%稍跌；同樣以內地為最熱門升學地點，有35%即1,985名中六畢業生遠赴升學；其次為台灣及英國，分別有1,252及1,233人。不過經翻查資料，在10年前即2012年，當時離港升學比率只有8%，可見近年離港升學率比過去長期維持的8%至10%比例稍為高出一點。

在港升學方面，調查亦發現去年在港就讀比例亦與2020年的比例(85.5%)大致相若。而去年修讀學士學位課程的中六畢業生比例(49.8%)，則較前年的48.7%略高。相反，修讀專上課程及其他全日制課程的中六畢業生比例，卻比前年稍低。