被合作機構指學校侵犯商標　紅磡三約街坊索償

紅磡三約街坊會10年前與一間機構合作，營辦協助患自閉症兒童的小學。至今年1月，該慈善機構去信街坊會，指其所用的學校名字與標誌，與該機構難以分辨，要求停用。街坊會認為機構的指控不合理，上周五（4月29日）入稟高等法院，要求法庭下達禁制令，禁止該機構再作出有關指控，同時賠償損失及支付有關訟費，但入稟狀未有列明具體金額。

本案原告是紅磡三約街坊會，被告是愛培自閉症基金。原告在入稟狀指，它在2012年8月與被告簽署《學校營辦顧問協議》。協議列明，原告聘用被告為專業顧問，參照被告附屬學校的模式，輔助原告開設一間自閉症兒童的非牟利小學，被告負責學校的規劃、設計與開辦合適課程，同時向原告提供意見。2012年10月，原告將學校定名為「愛培學校」，並在2021年6月註冊了其學校商標。

原告續指，今年1月被告向原告發律師信，指原告的商標侵犯了版權，在未有得到被告同意，使用「愛培學校」的校名亦構成冒充，要求原告停止再使用。被告其後進一步採取行動，包括向原告學校的職員及學生家長稱，原告的學校將會搬到新校舍，誘導他們離開學校，又拒絕將有關的學生紀錄、教材、會計文件等交出，原告指，被告的行為令告蒙受損失，因此要求法庭頒令被告作向它作出賠償，及把相關教材、文件等交出。

案件編號：HCA 490/2022