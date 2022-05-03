涉於WhatsApp煽惑襲警　職業司機區院受審

2019年社會運動高峰期間，一名男司機涉嫌在WhatsApp群組內散布襲警言論，被群組成員告發，事後被警方拘捕。該男司機否認1項「煽惑他人有意圖而傷人」罪，今（3日）在區域法院受審。報案市民供稱，當時他看見群組內有2至3人和應被告，並擔心分析力「無咁強」的成員會遭煽動。

被告方文浩（43歲、報稱司機）。控方開案陳詞指，被告曾加入一個名為「交通實況互動港車薈超速.RB 塞.阻街」的WhatsApp群組，而該群組有數以百計成員。2019年7月30日晚上，被告在該群組發表「共黑統治」、「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢XX黑警」等言論，引來其他成員回應「嘩，你好暴力呀 不過真係講得好X好」及「不能同意更多」。及後被告發出一張圖為手持刀具的小孩的網絡貼圖，並有成員說該貼圖指「速戰速決快靚正」。

控方續指，由於其中一名群組成員不認同上述對話內容，因此報警處理。被告被捕後，警誡下稱「我亂噏，我冇諗過真係會咁做」，他亦解釋因為當時看到片段，感到心痛才亂說，並對該句襲警言論「完全冇印象」。市民余沛音供稱，他看見有群組成員和應被告，又認為該手持刀具的小孩的網絡貼圖把事件形象化，害怕襲警言論會變成事實，最終報警處理。

案件編號：DCCC 437/2021