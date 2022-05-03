日用品含三氯生　研究指會受腸道微生物激活　增患結腸炎機會

三氯生(TCS)是一種抗菌劑，廣泛應用在牙膏、漱口水、化妝品、清潔劑等日用品內。TCS進入人體後，會迅速代謝成「TCS—葡萄甘酸」(TCS-G)而容易被排出體外。在環境中暴露於TCS，暫未釐清如何導致人體腸道出現毒性，不過已證實會增加患結腸炎的機會。浸大有研究指，TCS在腸道的濃度，較其他身體組織為高。另外，研究指於人體細菌製造的一種腸道微生物梅—GUS酶，會促使腸道內的TCS-G產生作用，重新激活TCS，導致結腸炎。

浸大化學系講座教授蔡宗葦表示，研究團隊發現相對其他身體組織，例如肝臟、心臟等，腸道的TCS濃度特別高，尤其是盲腸及結腸。另外，使用含有TCS產品的時間愈久，體內TCS含量亦會相繼提升。雖然TCS可代謝成TCS-G後排出體外，但人體腸道的一種微生物，即GUS酶，早已被證實可催化多種代謝物的轉化，研究團隊發現當中名為「Loop 1」及「黃素單核苷酸(FMN)結合」的GUS酶，可促使TCS-G轉化成TCS，增加患結腸癌的風險。

蔡認為，研究結果揭示腸道微生物酶對TCS代謝活化及產生腸道毒理的機制，故在評估環境化學物的毒性時，亦須考慮腸道微生物的角色。他建議，本港監管機構應對TCS的應用採取更嚴格管制，他引用美國食品及藥物管理局的要求指，外國已有對產品內的TCS含量限制。他又提到，在產品標籤及說明TCS成分的方面，需改善透明度，例如須在化妝品、牙膏上列明含有TCS及標示其含量，讓消費者留意其存在風險而作出選擇。