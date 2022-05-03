12人就2019年10.1暴動受審　官准7特警匿名作供

2019年10月1日有示威者聚集尖沙咀一帶，多人被捕。其中12人被控暴動罪，案件今天（3日）在區域法院開審。控方開案陳詞指，當日約有300名示威者在彌敦道往尖沙咀方向前行，有人向尖沙咀警署投擲汽油彈。本案沒有畫面拍到12名被告的個別行為，控方主要以大環境推論他們有參與暴動。另外法官今天決定，批准7名現任及已退役、綽號「飛虎隊」的警方特別任務連成員匿名作供。

12名被告依次為文員袁均穎（31歲、文員）、黃蔚霖（23歲、電影製作人）、黎穎霖（23歲、學生）、吳沛伶（18歲、學生）、甄衛兒（18歲、學生）、姚志杰（24歲、運輸工人）、彭漢深（29、地盤工人歲）、張俊軒（17歲、學生）、韋珍兒（22歲、尼泊爾籍學生）、梅卓羚（24歲、會計師）、林耀基（26歲、攝影師）、鄭子健（27歲、售貨員），上述年齡及職業均為案發時資料。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日，在九龍彌敦道213號尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動，與其他人參與暴動。

控方開案陳詞指，當日中午時分開始已有大批示威者集結，有人放火、打爛商舖大閘、設置路障等。下午4時許，約有300名示威者沿彌敦道向柯士甸道前行，有7名示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，警方於警署內多次展示旗幟警告及發射催淚彈，過程持續約20分鐘。其後警方在彌敦道至文明里之間不同地點拘捕案中12名被告，各被告在警戒下保持緘默。法官王詩麗今天批准5名現役特別任務連警員及2名退役特別任務連警員的匿名令申請，指他們的工作性質敏感，即使警員已離開隊伍或退役，但若其身份被公開，也可能會影響警方行動、警員及其家人安全。

案件編號：DCCC 409/2020