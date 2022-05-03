中一自行分配學位明公布結果　教局建議視像及電話支援家長選校

教育局今日(3日)表示，參加應屆2022年度中學學位分配辦法的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日(4日)接獲有關中學通知。家長毋須回覆學校是否接受有關自行分配學位，建議小學在支援家長選校方面可以視像、電話、電郵等方式代替大型家長會，為家長提供資訊及支援，以及將升中選校文件郵寄或電郵給跨境學生的家長。

局方指，如獲通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學通知錄取，有關學生家長須決定是否保留該直資中學的中一學位。若家長決定保留該學位，則毋須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該直資中學的學位，則必須於5月12日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

教育局已通知參加中一派位的小學於周五(6日)領取下列升中選校文件，包括《中一派位選擇學校表格》（選校表格）、《統一派位家長須知》（家長須知）、《中學一覽表》（一覽表）、《不受學校網限制選校手冊》（選校手冊）。局方稱，家長須將填妥的選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月30日或以前送交教育局辦理。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，並透過郵寄方式將選校表格交回小學。本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月26日公布。