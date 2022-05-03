黎智英欺詐案開審　控方指黎故意安排公司入工業邨做不相關業務

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元，2人因而被控欺詐罪，案件今（3日）開審。控方指黎簽訂正式租契前，已把其控制的力高顧問有限公司的註冊辦公室地址轉到工業邨，力高的僱員亦在該處工作，但黎等一直隱瞞力高在該處營運。在東窗事發後，黎的美籍助手Mark Simon曾在會議中轉達黎指示，將力高的辦公室搬走。至於黃偉強則涉嫌在回覆科技園詢問時，謊稱力高並沒有使用涉案地段作營運，意圖掩飾事件。

被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

控方開案陳詞指，香港科技園公司（以下統稱「科技園」）前身是香港工業邨公司，負責管理工業邨用地。1995年8月，黎以壹傳媒印刷有限公司的前身敏鴻有限公司，申請租用將軍澳工業邨土地，同年10月科技園與已改名的壹傳媒印刷簽訂正式提案計劃書及正式租契協議，當中訂明處所用途為出版、刊印報紙及雜誌。後壹傳媒印刷易名為蘋果印刷有限公司，在1999年5月就涉案處所與科技園正式簽訂租契。

另一方面，力高顧問有限公司（下稱「力高」）於1988年成立，一直都由黎智英控制。除黎之外，Mark Herman Simon（Mark Simon）由前年5月出任力高董事至今，並是力高的總經理。他直接向黎匯報業務、執行及轉達黎的指示。而力高提供顧問及管理服務，與契約指明的用途完全無關。黎在1998年4月，已把力高的登記地址轉到將軍澳工業邨，當時他已隱瞞力高使用涉案處所的事實。控方指出，承租人可向科技園申請牌照，讓其附屬或有關連公司使用租用處所。蘋果印刷雖曾替27間公司作出相關牌照申請，但從沒替力高申請牌照。

控方表示，科技園至2020年3月接獲傳媒查詢前，從未察覺力高在該處營運。科技園及後發信詢問違規情況時，黃收到信件後轉發予Mark Simon，對方表示「要非常小心處理這個問題」。黃、Mark Simon、周達權及時任內部法律顧問何凱英及後就此事開會，Mark Simon期間轉達黎的指示，指要把力高的辦公室搬走。同年4至5月，力高的地址便改為九龍灣，其僱員亦轉到該處工作。科技園曾於1999年至2000年接獲投訴，指有間「蘋果速銷旅遊有限公司」於涉案處所營運，並為此作詢問；因此控方認為黎必然知悉契約對訂明用途有明確限制，惟黎卻一直隱瞞力高使用涉案處所。而黃亦有積極參與力高的業務，及曾是力高的聯絡人，至事件被揭發後，更作出一連串行為圖掩飾事件。警方其後拘捕2人後，在涉案處所保安室找到「430力高辦工室」的鎖匙、搜出一些力高的文件，及在黃的電腦找到他與Mark Simon等人商討力高改地址的通訊紀錄。

控方指涉案處所地價為53,738,400港元，其年租金僅為地應課差餉租值的3%。力高曾於2011年至2020年，向蘋果印刷支付佔用涉案處所租金逾109萬港元。而有控罪所指的有關時段，據力高辦公室佔約646平方呎計算，租用甲級及乙級的租金分別可達768萬及592萬港元。若科技園知悉並就事件採取行動，在控罪時段估計可獲逾1.3億港元的補繳地價。

案件編號：DCCC 349/2021