毋懼經濟低迷　調查指31%打工仔有意轉工

人力資源公司Randstad(任仕達)發表調查報告，發現香港打工仔在今年上半年想轉工的比例較去年同期增加8個百分點，達31%人有意轉換環境。調查亦發現，約26%受訪打工仔今年既不怕丟掉飯碗，同時打算轉工，較去年增加8個百分點。不過，有人想轉工，亦有人怕失去份工！調查顯示，今年上半年每5名打工仔當中，有超過2名怕失去工作，較2021年增加9個百分點。

今次該機構的調查主要在1月進行，涉及全球31個市場，合共16.3萬位受訪者，當中香港受訪者約3,027人。該機構大中華區搜索與甄選董事總經理孫嫣嫣表示，今年營商和勞工市場皆看到愈來愈多的積極信號，主因是市場信心增強和更多的企業開始恢復招聘以便達到營運目標。至於港人有意選擇新僱主的原因主要有3個：去年調查顯示53%人追求工作與生活平衡；51%要求更理想的薪酬和福利；47%是公司的財政健康程度。

孫續指，港人今年正感受到壓力趨增及工作量過度。由於嚴格的防疫限制，使港人無法外出旅行，並限制了他們的社交互動，許多員工正以「工作」來分散自己的注意力，但這同時對他們的心理健康產生了負面影響。因此，一旦招聘市場再次活躍，求職者就會更有動力去尋找真正關心員工福祉的公司。另一邊廂，由於疫情加速企業數碼化，員工擔心自己的技能可能很快就過時，呼籲僱主應提供適當的培訓，以幫助員工提高和更新技能，使員工有足夠的信心和能力應對新的業務挑戰。