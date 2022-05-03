預報旅客資料系統拒險於外　議員質疑如何阻截假難民入境

立法會保安事務委員會今日(3日)開會，討論設立和推行預報旅客資料系統，及在多個紀律部隊增設職位的議題。大部分議員在席間同意局方設立預報機制，認為該機制可有效維持治安「拒險於外」，但亦有議員查詢當局如何以系統查到潛在「假難民」，當局則承認機制在篩查潛在免遣返聲請者時會有限制，但相信當系統運作成熟，情報及資料增加，相關的成效便會提升。

議員葛珮帆、陳曼琪及易志明皆關注，相關系統可如何阻止到港申請免遣返聲請的人士到港，提到現時到港的多為「經濟假難民」，到港時多是「清白之身」。區志光提到，當局會以系統進行風險評估，考慮不同司法管轄區的情況，亦會調查旅客以前的紀錄。入境事務處助理處長(管制)戴志源則指出，現時處理每一宗聲請時皆會搜集資料，再把潛在問題輸入系統，若機制發展成熟後相信會有完善的情報資料。

亦有議員關注，系統的準確度及後備機制，入境處指系統的可靠度達到99.95%，即使系統出現問題，航空公司亦可經電郵把資料傳送至指揮中心。去年《紀律部隊職系架構檢討報告書》提出，在懲教署、香港海關、消防處和入境事務處分別增設一個常額副署長/副關長/副處長職位。席間有不少議員擔憂警隊招募情況，局方回應指已推出多項措施增加市民加入警隊的吸引力及途徑。