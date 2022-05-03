會展站綠搭灰色設計象徵維港　市民下周一可先睹為快

東鐵綫過海段將於5月15日開通，成為香港第四條過海鐵路，屆時金鐘將成為本港首個四綫匯合的超級轉車站。市民最快可於下周一(9日)的開放日到會展站先睹為快。港鐵指，票價與其他過海路線一樣，其中以紅磡站至會展站為例，票價為10.1港元，與其他過海路線收費相同。另外，不少鐵路愛好者關注的東鐵綫12卡列車，港鐵透露，將於本周六(5月7日)全面使用9卡列車，並於本周五(5月6日)為12卡列車進行榮休活動。

金鐘站引入新科技，其中新列車以新信號系統行走，故有空間加密班次。擴建後將設6層的金鐘站，亦將在大堂及月台轉車站安裝嶄新「過海易」顯示器，提供月台實時影像，實時顯示候車情況及列車班次資料。港鐵補充，車務團隊由1月底開始，進行過海段營運及測試檢驗，範圍包括基建設施、列車、新車站及路段融合工作等，並進行超過100項模擬演練工作。

至於大眾關注的會展站設計，港鐵說將加入藝術元素，以綠色混搭灰色，象徵着維多利亞港，代表海水的顏色，並配有東鐵的歷史圖片展、戰爭遺跡及「水記憶」的相片。