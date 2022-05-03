2少年認刑毀將軍澳廣場餅店　法官准文憑試後才還押

5名少年被指在前年某深夜時，闖入將軍澳廣場並破壞一間糕餅店，事後被警方拘捕。其中2人今天（3日）在區域法院承認1項刑事毀壞罪，他們原另被控的縱火罪則獲准存檔法庭不繼續起訴。由於其中一名被告是應屆文憑試考生，為了遷就其考期，法官李慶年把案押後至6月6日再訊，到時才命令2名被告還押懲教以索取報告，並且暫定6月21日作判刑。此期間2名被告續准保釋。

2名被告分別為17歲學生劉展宏及15歲男生。案情指，2020年8月7日早上，將軍澳廣場「東海堂」的員工上班時，發現店內枱櫈東歪西倒，地上遍布石頭。仔細點算後，發現有地板及餐枱被熏黑、2部收銀機的屏幕爆裂、1部八達通閱卡器及1部電子條碼掃描器被破壞致不能運作、1道木門及1個櫥窗膠櫃有破損，由事件引致的清潔、更換及維修費用達40,140港元。閉路電視拍攝到5名犯案的黑衣人的行蹤，當中包括本案2名被告，他們有份用石頭破壞收銀機的屏幕。

控方今天在庭上透露，2名被告之前均沒有犯罪紀錄。辯方求情時指，案發時正值深夜，四周無人，而且犯案時間只維持1分鐘，不會引致途人擔心社會安寧遭受破壞。首被告案發時僅16歲，因為心智不成熟，一念之差才犯案，現已明白須負法律後果，他為應屆文憑試考生。次被告中三畢業後，現在未有工作或讀書。

案件編號：DCCC 372-374/2021