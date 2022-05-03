政Whats噏：近半受訪者唔識立會議員　新丁猶如路人

立法會議事廳年初多咗一班新面孔，眨下眼佢哋都經歷咗5個多月議政生涯，不過睇嚟凡走過的，未必會留下痕迹。有組織發表調查報告，其中市民最熟悉嘅議員仍然係一班連任嘅議員，甚至有一半受訪者唔認識任何議員。有學者就認為地區直選方式進入議事廳嘅議員非大多數，關注度自然大減，加上佢哋批評政府力度欠奉，議事質素未如理想。

香港民意研究所喺上月4日至7日，用電話訪問1014名市民，了解佢哋對立法會議員嘅程度熟悉，而被訪者喺未經提示下，講出最多10名最熟悉議員。最多被訪者提及嘅議員分別包括葉劉淑儀、何君堯、田北辰、梁美芬同周浩鼎等。之不過，有49%受訪者指唔認識立法會議員，另外有8%受訪者嘅答案更加唔係任何立法會議員。另外，該研究所喺上月19日至22日，再用電話訪問1001個市民，睇吓佢哋對立法會議員嘅評分。其中田北辰排首位，惟100分滿分，獲50.9分，僅僅合格，其次為葉劉淑儀47.7分，然後為梁美芬及何君堯。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛表示，受訪者對議員表現以不支持居多，而多數議員亦非以地區直選方式進入議事廳，受訪者並不熟悉他們，形容係「硬食」一眾坐在議事廳嘅議員。受訪者亦會覺得議事質素不高，令佢哋關注度大減。李又指出，現時好多議員利用網上平台批評時政，但與接受訪問及落區不同，因為網上發言只為單向說法，未能與民眾討論意見及代表民眾聲音，從而令市民對政府管治失去信心。時事評論員劉銳紹同樣表示有議員現時未能真正反映民意，亦未令官方清醒，其作用成疑，反而變成一個利益嘅凝聚。