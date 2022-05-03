今增290確診　包括21宗輸入病例　再多45師生呈報染疫

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(3日)新增290宗確診病例，當中有21宗為輸入個案，第5波至今累計個案共1,192,452宗。另再多7名患者離世，第5波累計9,112人病亡。多間幼稚園及中學今日亦相繼復課，當局再接獲45宗學校呈報個案，包括37名學生及8名教師，涉及42間學校。

輸入個案中，其中有13宗在機場發現，有兩宗乘國泰CX724航班於前日(1日)由馬來西亞抵港、3宗乘國泰CX288航班於昨日(2日)分別由瑞士、英國及德國抵港、6宗乘QR818航班於昨日由英國抵港、兩宗乘SQ894航班在昨日由新加坡抵港；另有6宗在檢疫酒店中發現，包括有1宗於檢疫第2日經檢測確診、4宗分別於第3、4、6日經快測確診，分別來自台灣、美國、法國、新加坡，亦有一宗在於檢疫第10日證實確診，來自西班牙；餘下2宗為抵港第12天於社區檢測中心確診，分別來自英國及澳洲。

另外，昨日沒新增院舍爆疫，而在現有爆疫院舍中，1間殘疾人士院舍有新增個案，涉名1院友。醫管局同日宣布，周五(6日)起恢復26間醫院非急症病房特別探訪安排，探訪者須接種兩針新冠疫苗及持無染疫證明。