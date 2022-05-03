本港首季經濟按年下跌4%　港府解釋因內外表現疲弱所致

政府統計處今日(3日)公布，根據預先估計數字，2022年第一季本地生產總值較上年同期實質下跌4%，而2021年第四季則上升4.7%，終止先前連續四季的按年增長走勢。當局解釋，本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。至於有關本港第一季本地生產總值的修訂數字和更詳細統計數字，以及今年全年的修訂預測，將會在下周五(13日)公布。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2022年第一季與上年同期比較實質下跌5.4%，而2021年第四季則上升5.3%；貨品出口總額與上年同期比較則錄得4.5%的實質跌幅，而2021年第四季則上升13.5%。而按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼2021年第四季上升4.1%後，在2022年第一季與上年同期比較實質上升5.9%；貨品進口則繼2021年第四季上升9.9%後，在2022年第一季實質下跌5.9%。

本地固定資本形成總額，在2022年第一季與上年同期比較實質下跌8.3%，較2021年第四季0.6%的跌幅加劇。服務輸入在2022年第一季實質下跌2.8%，而2021年第四季則上升4.5%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2022年第一季較2021年第四季實質下跌2.9%。