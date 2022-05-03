26公院恢復非急症探訪安排　須接種兩針及持無染疫證明

第5波疫情逐步緩和，醫管局繼日前宣布恢復部門普通科門診服務後，今日(3日)再宣布由周五(6日)起，恢復26間醫院非急症病房及部門的特別探訪安排，探訪者須接種兩針新冠疫苗及持無染疫證明，具體名單稍後會公布。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，現時每名病人每周可安排一至兩次的探訪，每次有一位已經登記的訪客進行一節1小時的探訪，探訪期間不能夠換人，病房職員會陸續聯絡家屬，講解及預約探訪的安排，家屬毋須另行致電醫院預約。探訪人士需要符合相關的疫苗接種及檢測要求，包括需要完成接種兩針新冠疫苗不少於14日，以及提供48小時的核酸檢測證明，又或者是24小時內有效的快測抗原測試結果證明。

若探訪人士屬於康復者，在康復3個月內進行探訪，可以獲得上述豁免，包括快測及接種疫苗，不過需要提供感染及康復證明。李提醒，所有進入公立醫院的訪客，需要嚴格執行當局感染控制的措施，理解市民希望探訪住院病人，會根據疫情最新發展，在適當時候將有關探訪安排一步步擴展至更多醫院及病房。