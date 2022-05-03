《立場》涉煽動案再訊　前署理總編擬不認罪

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，並落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司串謀發布煽動刊物罪，案件今（3日）午在區域法院再提訊。林紹桐透過其代表律師表示擬不認罪，但由於鍾沛權於獄中確診新冠肺炎，未能出庭應訊，國安法指定法官郭偉健將案件押後6月23日再訊。此期間2名被告繼續還押監房。

3名被告依次是Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲，無業）及林紹桐（34歲，編輯），他們共被控一項「串謀發布煽動刊物」罪。Best Pencil今天仍沒有公司代表出席，控方表示警方已經將出庭通知書及相關文件交給Best Pencil，故要求法庭在Best Pencil無代表出庭的情況下繼續提訊程序，並表示準備聽取其餘被告的答辯。林紹桐透過其代表律師表示擬不認罪，並想盡快排期開審。法官認同控方說法，但指不傾向預先定下審期，認為應把案件押後以待鍾沛權提出答辯意向。

控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：DCCC 265/2022